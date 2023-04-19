This might have been De’Aaron’s biggest play last night:



Boxes out Kevon Looney, grabs a huge rebound, hits a 3-pointer on the other end. It was never a one-possession game again.



Clutch Player of the Year. pic.twitter.com/S1tEj88snp — Tom Dierberger (@tomdierberger) April 18, 2023

國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）19日當選了NBA首屆「最佳關鍵球員獎」（Clutch Player of the Year），也就是本季關鍵時刻的頭號殺手。另兩位入圍者是公牛前鋒迪羅薩（DeMar DeRozan）、熱火吉米巴特勒（Jimmy Butler）。這個獎項與其他6項個人大獎並列，包含MVP、最佳防守球員、新人王、最佳第六人、最佳進步獎、年度最佳教練。

「關鍵時刻」的官方定義是終場前5分鐘以內、兩隊差距不超過5分的時候。福克斯獲得91/100張選票， 完全壓倒了兩位競爭者。福克斯在例行賽關鍵時刻累積194分，迪羅薩159分居次，巴特勒151分，福克斯在這領域是遙遙領先。

如果把關鍵時刻嚴格定義為「最後3分鐘以內、差距不超過3分的時候」，福克斯仍以103分大幅領先迪羅薩的82分、巴特勒的71分。福克斯本季例行賽3度投進致勝一擊。

季後賽表現不會納入獎項評比，不過福克斯在國王擊敗勇士的第2戰十分英勇，終場前兩分多鐘時勇士落後3分，主將柯瑞（Stephen Curry）外線出手落空，福克斯抓下防守籃板傳給隊友，再到弧頂接球跳投破網，領先擴大到6分！

這個獎項以傳奇球星魏斯特（Jerry West）冠名，因為他當年的綽號即是「關鍵先生」。本季開始也把年度MVP稱為麥可喬丹獎（Michael Jordan），最佳防守球員稱為歐拉朱萬獎（Hakeem Olajuwon），新人王稱為張伯倫獎（Wilt Chamberlain）。