伊朗最後一位國王的兒子，或說「末代王子」禮薩•巴勒維 (Reza Pahlavi)訪問以色列，並且會見了以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)等高級政要，他似乎有意參與伊朗政局，這也引起了各種討論。

半島電視(Aljazeera)報導，禮薩•巴列維， 是已故的伊朗國王沙阿•穆罕默德•禮薩•巴勒維 (Shah Mohammad Reza Pahlavi) 的兒子，在1979年伊朗革命前，他是一人之下的王子，但是隨後的伊朗革命，王室一家決定出走流亡，從此一直定居美國。巴勒維國王在1980年就鬱鬱而終，巴勒維王子幾十年來，一直試圖把自己塑造成反對伊朗神權國的主要人物。

這位 62 歲的老人在星期一抵達以色列，在以色列情報部長加姆利爾 (Gila Gamliel)的陪同下，會見以色列的總理，以及赫佐格總統(Isaac Herzog)。

巴勒維王子自稱是「世俗化、民主派的伊朗改革者」，他希望有機會為伊朗建設一個更光明的未來，來到以色列走訪，是要告知以色列人民，目前的伊朗共和國，不代表伊朗人民。以色列政府也給足了面子，稱他是「有史以來，訪問以色列最傑出的伊朗人」，並稱他為「伊朗的流亡王儲。」

巴勒維王子與以色列官員一起參加了各種活動，包括參觀大屠殺紀念日活動，前往西牆並祈禱。但是他沒有提及巴勒斯坦，也沒有參觀阿克薩清真寺。顯然行程仍是以色列政府主導。

其實在巴勒維國王時代，伊朗和以色列也沒有完整的外交關係，但是有設置領事管，也有平等的經濟文化聯繫。到了1979 年伊斯蘭革命後，兩國成為死敵。

巴勒維王子在以色列的公開活動，可能是對伊朗政局有所企圖。伊朗去年發生，「頭巾事件」，一名年輕的庫德少女阿米尼(Mahsa Amini)，只因些許頭髮露出頭巾就被道德警察拘捕並且身死，引發伊朗各地的抗議活動。包括學界、體育界、政界都有具代表性的人物出來控訴現任政府完全不體恤百姓。

巴勒維王子試圖將自己塑造成未來伊朗改革的關鍵人，他訪問了幾個國家，會見了美國和歐洲的政要，並與其他反對派人士建立了不穩定聯盟。