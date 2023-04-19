日本自衛隊2022財政年的專業士兵招募人數不足原定計劃的一半，產生重大人力缺口，並且刷新了上一次——2018年最慘淡的招募紀錄，當前日本政府為因應國際局勢的變化，例如烏俄戰爭以及中國大陸和台海問題，正致力於提高該國的防衛能力但是職業士兵召募成效欠佳，可能會對整體戰力造成影響。

據《日本經濟新聞》19日報導，日本自衛隊2022財政年的專業士兵招募人數不足原定計劃的一半，這是一個重大人力缺口，東京正致力於提高該國的自我保護能力。自衛隊原本的招募目標是希望在今年3月，也就是上個月招募到9245名員額，但實際只招募了約4300人，未達到的招募成效，遠低於先前招募最低紀錄的2018年，當時的招募成效僅達到原定目標的72％。

Nikkei reports on JSDF manpower shortages:

- Already short 16,000 personnel

- Short 56,000 cyber experts (aim to increase by 4,000 from 890 by 2027)

- 18 million new recruits between 18-32 years old in 2022

- Projected to fall to 12 million in 2058https://t.co/gZqBrnmJx5 — Nishimura Rintaro | 西村凜太郎 (@RinNishimura) January 20, 2023

招募不足意味著自衛隊各單位的人員減少，並為增加潛在軍士官的人才庫造成困擾。日本防衛省一些人認為，俄羅斯去年入侵烏克蘭和中國大陸在台灣周圍的軍事演習，增加了民眾對戰爭風險的感知，進一步導致招募人數下降。

此外，與正在提高工資以應對日本勞動力短缺的企業競爭，可能也是一個因素。領納稅人薪水的自衛隊在加薪方面往往較業界更緩慢。

除了2018財年外，自2009財年以來每年日本都招募了超過80％的目標，這是可比數據可用的最早的一年。

固定期限人員來自年齡在18至32歲之間的個人，他們的役期為2到3年，可以申請續聘。招募時的平均年齡約為20歲。新兵將花費3個月接受訓練。在2021財年中，自衛隊招募了13327名人員，其中約40％（5350人）是固定期限人員，流動率很高，其中超過80％的招募者只服役1到2個任期。

自衛隊的整體填補率大約在90％以下的範圍內徘徊了過去10年，這使其缺少大約15,000至23,000名成員。自衛隊還擁有一支後備部隊，每年進行一定數天的訓練，但後備部隊人員往往不如現政編列人員能力強。

日本防衛省於今年2月成立了一個專家小組，以尋求提高招募成效和留任人員的方法。提議包括提高薪水和退休年齡、改善傷病補償、促進育嬰福利和護理假期以及預防部隊內的騷擾，預計會在今年夏天提供一份中期報告。