副總統賴清德今晚間出席「台灣國際職業婦女協會大台北分會第3屆授證典禮」時表示，希望未來大家在「拚經濟、護民主、強國防、保和平」等方面共同努力，建立一個安定、和諧、公益的社會。

賴清德致詞時表示，台灣國際職業婦女協會是世界國際職業婦女協會第82個國家分會，大家都在工作崗位上有傑出的表現，也在婦女權益的推動上向前邁進，對臺灣性別平權深具貢獻。

他指出，為了提升婦女的勞動參與率，政府推出「國家跟你一起養」政策，降低婦女的家庭及育兒負擔。為了讓職業婦女能在職場上發揮長才，未來也將針對就學、就業、創業、社會參與等方面來加強協助。

賴清德說，希望未來大家共同合作，守護臺灣，促進臺灣民主和平及繁榮，具體的作法就從「拚經濟」開始，政府會持續改善臺灣的投資環境，也會與理念相同的國家，建立雙邊投資，讓臺灣的產業融入全球新的供應鏈，讓我們的企業立足臺灣，布局全球，行銷全世界。

賴清德表示，在「護民主」方面，面對極權主義的威脅，我們面臨了民主與專制的選擇，希望大家能夠團結合作，選擇民主，讓臺灣在民主的道路上持續壯大。

賴清德談及，在「強國防」上，總統曾提到，有國防才有和平、國防靠全民。未來我們都應該要在全民國防的理念之下，持續壯大我們的實力。

他說，在「保和平」方面，和平是無價的，戰爭沒有贏家，除了提升本身的國防力量，維持和平，兩岸更應該藉由交流與合作，增進彼此的了解，達到和平。

他強調，希望未來能與大家共同努力，讓年輕人看見希望，壯年人實現夢想，老年人得到幸福，弱勢者得到照顧，性別平權也能更進一步落實，共同建立一個安定、和諧、公益的社會。

包括前副總統呂秀蓮、外交部NGO國際事務會執行長王雪虹、台灣國際職業婦女協會創會總會長郭壽珍、大台北分會創會會長尤美女及海地共和國大使潘恩（Roudy Stanley Penn）等亦出席是項活動。