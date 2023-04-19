觀察者網19日報導，大陸國家統計局18日給出第一季國民經濟「成績單」，國內生產總值（GDP）同比增長4.5％，環比增長2.2％。中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生說：「這是一個非常難得的好成績了。」尤其是第一季消費數據亮眼，要看如何做到可持續？北京大學國家發展研究院院長稱，要想讓消費持續增長，關鍵還得看大宗產品、耐用品的消費，其中房地產行業的止損恢復非常重要。

張燕生稱，疫情3年，個人、企業、地方、國家的資產負債表受到重創，第一季各個主體都處於止損、修復的階段，這個階段過去後才能進入正常化運行。前段時間他去了川西，「很多個體工商戶說，他們需要3年的時間來恢復疫情的創傷。」

在中國第一季經濟「成績單」出爐之前，國際貨幣基金（IMF）11日發布的最新一期《世界經濟展望報告》預計，2023年全球經濟增長2.8％，中國經濟將增長5.2％，美國和歐元區經濟預計今年將分別增長1.6％和0.8％。IMF預計中國對全球經濟增長的貢獻率將達到約1／3。

姚洋認為，今年第二、三季，中國大陸GDP的增長速度將超過6％。「全年實現5.3％至5.8％的增長應該問題不大。」

觀察者網報導，第一季經濟快速復甦過程中，消費明顯走強，同比增長5.8％，其中3月消費同比增長10.6％。

張燕生認為，要讓消費持續恢復，需要從三個方面入手：第一，要提高居民可支配收入占GDP的比例；第二，要提高最終消費支出占GDP的比例；第三，要提升中等收入人群占總人口的比例。

數據顯示，第一季餐飲收入增長13.9％，餐飲消費的修復快於商品消費。

「餐飲、服務業的恢復相當好，但這種消費有峰值，彈性較小。」姚洋說，現在很多人可能在報復性吃飯、報復性聚會、報復性出差，等這種報復性消費的勢頭過去，就會趨於平穩。

姚洋認為，要想讓消費持續增長，關鍵還得看大宗產品、耐用品的消費，其中房地產行業的止損恢復非常重要。

然而，1-3月大陸房地產開發投資額同比增速為-5.8％，相比1-2月的-5.7％沒有明顯改善。

「餐飲、住宿、出行等消費的上升空間是有限的，但房地產上升空間大且量大。」姚洋說，有很大一部分消費是和房地產聯繫在一起的，比如說，買了房之後就得裝修、買家用電器、買家具等等，房地產能夠帶動一些大宗消費。

因此，「需要盡快把房地產拉入正增長的區間。各個城市還要想一些新的辦法，取消一些限制性條件，提高大家購房的積極性。」

去年底，時任國務院副總理劉鶴表示，房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，中國已推出一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。未來一個時期，中國城鎮化仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產業穩定發展提供支撐。

「從目前看來，雖然推出了各項政策，但成效並不明顯，房地產的止損問題還沒有解決。」張燕生認為，需要用全面深化改革的方式來解決房地產預期問題。