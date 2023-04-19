藝人澎恰恰踏入演藝圈後曾在秀場表演，出演無數鄉土劇，幽默的演技受到觀眾喜愛，他和許效舜是師徒關係，兩人的節目《鐵獅玉玲瓏》不計形象扮醜，表演搞笑詼諧，在當時大受歡迎；近年節目收了之後，澎恰恰改拍電影卻欠下巨額債務，他今日發文提到和許效舜的關係，表示「如人飲水，冷暖自知」。

澎恰恰今（19日）在facebook發文，並曬出一張與許效舜的舊照：「謝謝我最好的愛徒舜子」，他透露前幾天是許效舜生日，看到許效舜的祝賀文就覺得很感動，「你要知道人都是喜歡錦上添花，不喜歡雪中送炭的。這幾年因為自己種下的因，導致很多朋友都開始跟我疏離。不怪大家，人之常情，但舜子非但沒有切割，還公開獻上對我創業的祝福」，在澎恰恰人生低潮時，許效舜沒有撇清關係，還是願意和他保持來往認澎恰恰為師父，「這種溫暖，如人飲水，冷暖自知」，坦言不想辜負大家期待，也不會辜負許效舜的情誼。

澎恰恰前陣子爆出欠下2.4億債務，召開記者會宣布破產，金主林秉文跳出來表示會幫忙償還，澎洽洽也積極工作還債，近日開直播透露還有約5、6千萬的債務，而他曾透露是為了拍棒球電影欠債幾千萬，沒想到獲利不佳，又有高額利息才越欠越多，且拍電影時拍到一半發現先前拍的鏡頭都不能用，讓澎恰恰低落到寫遺書。而他現在創立泡菜品牌，積極賣貨還清債務的態度收獲不少人鼓勵。

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