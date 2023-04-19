觀察者網19日報導，今年1-2月，大陸規模以上工業企業實現利潤總額8872億元（人民幣，下同），同比下降22.9％。北京大學國家發展研究院院長姚洋強調，「企業的整體利潤下滑，說明大家還都是在拚量，沒有賺到多少錢，這是一個隱憂。只有當企業都開始賺錢的時候，他們才會對未來更有信心。」

他認為，民間投資增長僅0.6％，首先也是因為大家對未來信心不足。另一方面，產能過剩的問題還沒有解決。「所以我們看到經濟在恢復，但生產者物價指數（PPI）還是負的，說明還是處於供大於求的狀態。」

第一季，消費者物價指數（CPI）同比上漲1.3％，PPI同比下降1.6％。由於價格指標表現偏弱，近期市場出現了較多對通縮的討論。

姚洋認為，現在經濟沒有通縮。「要看是否通縮，關鍵要看CPI的數據，而中國CPI的數據在正區間內。CPI比較低可能與豬周期相關，豬肉價格下來了，CPI就上不去。」

「到今年下半年經濟真正熱起來了，出現微弱通膨的可能性更高。」他補充道。

在就業方面，第一季大陸城鎮調查失業率是5.5％，但16-24歲青年人失業率仍高達19.6％。

張燕生認為，失業問題的關鍵是企業和投資人的預期和信心的問題。如果央企大廠、民企大廠、外企大廠、互聯網大廠，這些最能創造工作機會的機構都在大規模裁員，手持巨額現金準備過冬，那麼年輕人的就業問題就很難解決。

「而預期和信心問題的核心在於減少目前政策環境、輿論環境和社會環境的不確定性。」

姚洋強調，就業和經濟增長一體兩面，不能把它割裂。穩就業最好的辦法就是經濟復甦、經濟增長。如果沒有一個較高速度的經濟增長，就業問題，特別是年輕人的就業問題，想扭轉過來難度是比較大的。

他認為，年輕人失業問題，和他們在搜尋更好的工作有關係。

「統計失業率時會問『你是不是在找工作』、『你有沒有工作』，很多年輕人都會說我在找工作，很多人都想找到更好的工作，這存在一個搜尋的過程。因此，對於年輕人失業問題，我們要盡最大努力幫助他們，但不要誇大這個問題。」姚洋說。