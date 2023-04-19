觀察者網19日報導，數據顯示，第一季中國大陸外貿開局平穩，逐月向好。1月中國進出口下降7％，2月「由負轉正」，當月增長8％，3月同比增速提升到15.5％。貨物進出口同比增長4.8％，其中出口增長8.4％，進口增長0.2％。

「這是個驚喜，說明中國整個工業的韌勁很大。」北京大學國家發展研究院院長姚洋說，今年的出口不會像過去3年那樣大幅增長，可能是平穩微增的過程，所以今年經濟增長不能把太多希望放在出口方面。

至於第一季外貿出口和進口增長上的巨大差距，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，「出口是外需的函數，進口是內需的函數，而外貿是一個慢變數，一般要慢一季左右，因此期待第二季的進口能隨著第一季內需的好轉而好轉，這是非常重要的。否則，貿易摩擦、貿易衝突就會加劇」。

觀察者網報導，第一季一般貿易進出口增長7.9％，占進出口總額的比重為65.3％。民營企業進出口增長14.4％，占進出口總額的比重為52.4％。

「一般貿易進出口占進出口總額的比重增加，意味著加工貿易進出口將下降，因此台港澳加工貿易企業的轉型升級問題需要提上日程了。」張燕生提醒道。

從外貿主體來看，2022年中國民營企業占外貿進出口比重首次超過了50％，對中國外貿增長的貢獻率更是高達80.8％。而曾經占外貿半壁江山的外商投資企業，2022年在大陸的進出口貿易比重下降到了32.9％，也就是還不到1／3，與上年相比，基本上是零增長。

「沒有外商投資企業進出口的同盟軍，民營企業今後能夠走好嗎？」張燕生強調：「開放競爭才能夠使民營企業的進出口做得更好，榜樣的力量是無窮的。」

第一季大陸規模以上工業增加值同比增長3.0％，而外商及港澳台商投資企業下降2.7％。「對於這個數據，要提高警覺。」張燕生說，這意味著外資不穩、產業外遷。從外資的表現來看，這一趨勢相當於流血，因此，穩外資、穩外貿、穩工業十分重要。