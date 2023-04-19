何孟遠日前響應社團法人好好善待動物協會的「救是力量」友善動物、保護環境永續發展公益計畫，特地在籌備新專輯、寫真書的行程中抽空前往狗園，探望獨自照顧數百隻浪浪的王媽媽，幫忙園區的日常工作，只為減輕王媽媽的負擔。

本身飼養一貓一狗的何孟遠，主動聯繫協會參加「好好公益‧一日志工」系列活動，長期健身保持優良體態、體力的他，義不容辭攬下園區的大量事務，做完許多需要勞動的工作，身體力行支持弱勢浪浪園區，跟好好善待動物協會共同推廣浪浪公益活動。

只見王媽媽在現場一邊帶領大家整理狗園、一邊溫柔撫摸浪浪，臉上的笑容從未停止：「牠們很乖啦！被丟掉後我撿回來，知道我不會趕牠們走，對我和來幫忙的志工都很好、很黏人！」又說：「我只要能過得下去就好，希望牠們可以好好的生活。」何孟遠聽聞王媽媽的辛勞和簡單的願望後，面露不捨與心酸，共感王媽媽對園區全身心的付出，和浪浪被遺棄所遇到的折磨，不論牠們是被惡意丟棄、流浪動物未結紮而繁殖，這些狀況都讓弱勢動物族群的生命受到極大的困難、挑戰。

何孟遠直言：「只要是生命，都值得被愛。與其花大錢購買品種動物，不如認養流浪動物，給牠們一個安穩的家。」更呼籲，各位投入公益行列，一同幫助流浪動物，支持社團法人好好善待動物協會的「救是力量」友善動物、保護環境永續發展公益計畫，每月定期捐款或小額贊助浪浪醫藥、糧食費用，將心意聚沙成塔，會變成一份大大的力量，相關捐款訊息請洽好好善待動物協會官網。