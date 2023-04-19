111學年度大專校院高爾夫錦標賽19日進行第二回合，國立體大男子高球隊在陳佑宇繳出兩天來最佳、低於標準桿1桿的71桿帶領下，團隊戰績一路長紅，累計兩天440桿，輕鬆在男子公開團體組封王，收下5連冠；國立清大女將鄭昕然則是連續兩天都打出女子最低桿，也帶頭以團隊總計313桿摘下校史第一座大專賽事女子公開團體組桂冠。

國體大新鮮人陳佑宇在長桿洞優勢明顯，在6個5桿洞抓4隻博蒂，卻也出現柏忌和雙柏忌各一，比首輪在5桿洞5隻博蒂、1 Par的豐收略遜，所幸他一路均有斬獲，全場共抓7隻博蒂、比首輪多2隻，得以寫下全場最佳71桿，累計平標準桿的144桿，躍居男子公開組個人榜第一，他說：「第3洞在長草區攻果嶺時因用力過猛，打到下一洞T台，經一番周折救球，卻打成雙柏忌。整體而言，表現跟第一回合差不多。」

國立清大鄭昕然則連續兩回合打出女子公開組最低桿，累計高於標準桿8桿的152桿，繼續保持個人第一，並把領先差距拉開到7桿，她和陳葶伃、葉家儒三人合力，為清大贏得史上首座大專高球錦標賽女子公開團體組后冠，鄭昕然說：「今天75桿比昨天進步2桿，主要是很穩定，沒有重大失誤，更要感謝葶伃和家儒兩位好隊友，讓我們的冠軍夢想得以實現。」

鄭昕然補充，花蓮球場有幾洞球道的距離很尷尬，加上炮台式果嶺阻絕，增加切球的難度，「因為果嶺停球不易，拿大支球桿攻果嶺怕打過頭，拿小支隻的又擔心距離不夠，我通常都把球放在果嶺前，再切上果嶺，一旦過了頭很難救回來。」