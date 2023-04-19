今晚受鋒面降雨影響，全台各縣市都有強降雨，苗栗縣63歲林姓婦人，19日下午4點多騎車行經通霄鎮市區，疑似當時雨勢太大，沒有注意到前方路邊有停放貨車，不慎追撞貨車尾端，林婦重傷倒地，送醫後不治。

根據了解，當時下起豪大雨，林姓婦人騎機車行經國道3號通霄交流道附近道路，疑似滂沱大雨遮蔽其視線，導致林婦沒有注意前方道路旁，停放一輛貨車，結果直接撞上車尾，林婦連人帶車倒地、意識不清，經送醫後仍不幸身亡。

通霄警分局初步調查，該貨車停放在道路白線內，初步研判並無違規，確切肇事原因則有待進一步釐清。

另外，苗140線三義鄉往苑裡路段，下午4點30分左右，也發生一起大貨車翻車事故，現場有2人受傷，其中1人身體多處擦傷送醫，另1人則拒絕送醫。

警消人員提醒，這幾天容易降雨，民眾不論騎車開車都要注意，天雨路滑應格外小心駕駛，避免事故發生。