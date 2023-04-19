身上有異味總是會讓人側目以對。一位女子表示，她有位同事每天滿頭大汗的抵達公司，偏偏同事流汗時又會飄出很重的味道，害她都得默默忍受直到汗臭逐漸消散，讓她忍不住好奇，「有狐臭的人知道自己有狐臭嗎？」貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，同事每天都滿頭大汗的到公司，偏偏流汗時又會飄出嚴重異味，「然後我就要從早上就開始吸這個味道直到他的汗流乾，或是我吸到習慣這個味道」，該位同事也不曾為此攜帶替換的衣物，讓原PO相當疑惑，「想說他是不是不知道自己有狐臭，還是我自己也有狐臭但我不知道」。

對此，許多網友紛紛回應，「應該聞得到吧，我就聞得到，後來就去做手術了，做完手術真的身心舒暢精神爽，變無味聞腋青年」、「我有狐臭自己聞得到，有時候也是會臭到自己受不了，之前會用止汗劑滾珠瓶之類的，但有時候會覺得黏黏的，而且不喜歡那個味道，推薦有狐臭的可以用礦鹽，洗完澡濕濕的時候擦，產品本身也沒香味，除非真的激烈運動還是會有一點味道，但要湊近腋下才聞得到，換件衣服就沒事了」。

不過也有人表示當事人聞不到自己的狐臭，「我是嚴重的狐臭人，腋下流汗的話會更臭。起先我是完全不知道我有狐臭，後來我媽說我身上有味道，要我去用體香劑。我一用就用了8年，現在身上都香香的，腋下流汗也是香香的。但是如果我一天忘記擦體香劑，隔天就會有點小味道」、「老實說，真的不知道，我也很感謝在我求學期間跟我說我有狐臭的好友，她用很委婉、很體貼的方式告訴我這件事，讓我可以去處理這個部分」。