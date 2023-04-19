經濟部技術處在2023年Touch Taiwan科專成果主題館中，展示23項智慧顯示創新科技。全球首創的「高透明顯示系統」，穿透率達85％以上，超越韓廠逾兩倍，並與國內面板大廠合作開發搭載高透明顯示系統的智慧座艙，預計最快兩年將可聯合歐系車廠搶攻上千億元商機。

此外，這項技術也與國立海洋科技博物館合作，將於今年暑假在大型水族缸上打造高達165吋的顯示互動系統，未來更可應用在運動賽事、博物館、畫廊等多元場域，民眾透過高透明螢幕除可觀賽、觀展外，更可在玻璃上同步獲取多元資訊，拓展多元的虛實融合體驗。

工研院電子與光電系統研究所副所長李正中表示，工研院在經濟部技術處補助下，持續整合虛實融合技術與系統能量，攜手產業加速開發高值化、差異化創新技術。打造出全球首創高舒適性觀光導覽系統，資訊會因應車子晃動而做對應的動態補償與提供類似遠方恆定水平面圖像，提供乘客舒適不暈眩的虛實融合觀光導覽系統使用體驗，並透過手勢與景點資訊進行互動，帶來更舒適的觀光搭乘體驗。

面對產品智慧化趨勢，運用封裝技術將多個晶片高度整合以提升運算速度為必要關鍵，「適應形圖案化IC封裝技術整合方案」具備即時調整黃光製程圖案的能力，不需傳統光罩即可讓晶片線路連接率達100％，此技術已與國內外設備與材料大廠合作，未來可應用於伺服器運算晶片、AI晶片與智能車晶片先進封裝技術，讓臺灣持續站穩全球供應鏈地位。

工研院在經濟部技術處補助下研發出「抗暈眩資訊顯示技術」，也獲得台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）頒發的「智慧顯示應用大賞」肯定，透過整合景物GPS座標定位與使用者視線追蹤，可依乘客視線提供正確景物導覽資訊，在移動的交通工具上也不暈眩，去年底已與友達合作，將透明Micro LED智慧窗正式導入高雄亞灣智慧渡輪。