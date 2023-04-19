新北市長侯友宜今(19日)啟程，前往新加坡展開為期4天3夜的訪問，稍早新北市府也公布訪問明(20日)的參訪行程，首站將抵達濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築，接著依序抵達南洋理工大學以及紐頓熟食中心參觀。

根據新北市府公布的市長行程，侯友宜明天預計在中午12時15分先抵達濱海灣賓樂雅臻選酒店(Parkroyal Collection)，參觀綠色永續建築，接著下午3時參觀南洋理工大學新創基地NTUitive創新中心，最後在晚上6時參觀紐頓熟食中心的市場改造。