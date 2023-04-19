一向以無黨籍自居的金門縣長陳福海遭傳媒發現，在民眾黨官網上刊出他的縣市首長簡介，立刻引起金門鄉親一陣譁然；而民眾黨也證實，陳福海早已低調入黨；對此陳福海表示，盼望各政黨都能更關心金門未來發展的需求，未來執政路線仍會遵循以鄉親為主、對金門有利方向推動。

2022年底九合一大選以無黨籍參選金門縣長的陳福海，在「台灣民眾黨2022年地方公職人員選舉正式提名暨報准、報備參選與中央黨部支持名冊」並未被錄入，而選後公布的民眾黨籍縣市首長當選名單中也沒有陳福海，但簡介卻在近日悄悄被放上民眾黨官網。

早在去年底選舉前，金門地方政壇便盛傳縣長參選人陳福海有民眾黨籍，但一直未被證實；如今民眾黨證實，陳福海早在選前便已低調入黨。外界猜測陳福海可能是看好民眾黨白色中立的形象，以他一向與各黨派交好的圓融處事風格，政壇上「多一個朋友總比多一個敵人好」才會低調入黨，本身並無特別黨派傾向。

陳福海稍早也透過幕僚轉述表示，在兩岸關係處於緊繃的當下，以無黨籍身份當選縣長，希望金門能做一條和平溝通的橋樑，盼望各政黨都能更關心金門未來發展的需求，未來執政路線仍會遵循以鄉親為主、對金門有利方向推動。