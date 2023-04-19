台灣美國商會2023謝年飯，包含蔡英文總統等官員都出席，內政部長林右昌表示，今晚很榮幸受邀出席美國商會謝年飯晚宴，與商會企業會員幹部進行意見交流，也很高興能與美國在台協會AIT理事主席羅森伯格女士再次碰面。

林右昌指出，今天是AIT羅森伯格主席此次來台6天行程的首日，很榮幸能在上午與主席針對內政部施政重點、災害應變及全民防衛等議題進行交流。

他表示，特別與主席分享，一直以來台美雙方在治安維護、災害應變防救、推動人口販運等重點工作上都有持續緊密的合作。

林右昌說，近期我們也為了有效回應包含天然或人為災害的各類緊急狀況，正重建民防體系，於既有義警、義消、義交、社區巡守隊及民防大隊的基礎上進行組織再造，希望透過任務明確化、訓練多樣化等方式，以強化應變能力及社區韌性。因為面對災害發生的不確定性，我們更應該事先整備因應。

林右昌表示，感謝羅森伯格主席在交流過程中給予我們支持與肯定，後續將會持續協助台美雙方災害防救專業與經驗的交流，提升我國各在災害發生時可有效且即時的因應。