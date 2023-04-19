鴻海創辦人郭台銘18日召開記者會報告其日本行成果，但提問方式引來爭議。前立委蔡正元19日在《大新聞大爆卦》指出，俄羅斯總統普丁未必每個人都喜歡，但他總讓記者問好問滿，展現姿態上的魅力。川普第一次選美國總統時，聽從幕僚的教訓指揮所以當選了；第二次選時自我膨脹，任用只會聽老闆話的幕僚，結果落選。柯林頓面對性醜聞，也是乖乖聽幕僚的版本回答，結果過關。郭台銘想選總統，要記取這些教訓。

「昨天記者會也不是他講得不好，而是整個形勢沒有那種政治人物的活力。」蔡正元表示，政治人物的活力是什麼？就是你跟記者的問答，就代表著你透過記者跟老百姓在問答，這觀念很重要。舉一個大家未必很喜歡的人，但這個人就是有這個本事：俄羅斯總統普丁。他沒事開年終記者會，一開2個小時，體力超好的，記者隨便你們問，當場問，現場直播，問好問滿，這就是政治人物的本事，他就是有這種姿態上的魅力。

蔡正元指出，就是讓人家覺得，這個傢伙就是有guts，什麼事都可以問他，什麼問題都可以答得很圓滿，表示他真的很認真在研究俄羅斯大大小小的問題，這不就是選民所要的政治人物嗎？

「我來舉一個活生生的例子。」蔡正元提到，川普第一次競選的時候，他想說我沒有競選經驗，內內外外問題非常多，所以他找一個大咖來當他的競選總指揮，最後他當選了；第二次他當了2、3年總統，就以為自己大尾起來了，就找那種很聽話的，「是，老闆！」那種人當競選幕僚。第一次競選時幕僚曾修理川普，「不可以這樣講，你現在不是大老闆，你是總統候選人！」

蔡正元強調，川普當了總統就自我膨脹，不喜歡人家講他難聽話，一切要照他的規矩，對不起，第二次他就落選了！以這個例子，郭台銘如果真的想要走政治這條路，他的政治幕僚不行，公關公司更是讓人暈倒。整天什麼可以問、什麼事不能問，哪有那回事？蔡正元認為，「找厲害的媒體人幫他寫稿子，給我背起來，就回答這個，每天給他國安日報，你就只能談這個事情，跟你個人高不高興沒有關係，這才是幕僚嘛！」

「了不起的政治人物要勇於面對自己的弱點！」蔡正元舉柯林頓為例，他的毛病多得一塌糊塗，可是他乖乖的，每天幕僚幫他寫了很多，照本宣科你要這麼回答，老闆你不要自以為你口才好，幕僚研究結果怎麼回答最好，照這樣回答，輕舟已過萬重山，所有難題都過了，包括最經典的陸文斯基，媒體要圍堵他，他的幕僚就把他壓在地上說，來來來，不要以為你是總統，今天你是犯人，照我們的版本去回答，雖然回答得很難堪，可是就過關了！

蔡正元直言，郭台銘要不要記取這些人物的教訓？今天如果扮演張忠謀的角色，那昨天的記者會沒問題了。但如果今天是要選總統，要做為一個政治人物，昨天那個記者會，對那個公關公司要把他開除。