法國支付服務業者Worldline宣布與東方匯理銀行（Credit Agricole）簽訂無約束力協議，將在未來兩年共同投資8,000萬歐元（約8,780萬美元）建立合資企業，搶攻法國支付服務市場。合資企業將結合Worldline支付技術與東方匯理在法國的服務網絡，預計2025年開始營運。Worldline股價在19日早盤上漲2％，東方匯理股價上漲0.4％。