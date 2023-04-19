郭泓志（左）與小球員進行基礎反應訓練。（台灣世界少棒聯盟提供）

由台灣世界少棒聯盟與山豬科技共同發起的「2022體育捐贈之旅」，第6站來到彰化縣東山國小，現場不但捐贈球衣、比賽用球等各式訓練用品，也邀請前職棒選手「不死鳥」郭泓志、教練林正豐到場與小球員互動，加強他們運動訓練科學觀念及操作。

由於郭泓志有旅美經驗，開訓前教練林正豐提醒小球員，除了練球外讀書也是非常重要的，尤其英文要學好，才能夠去大聯盟打球，讓現場的小球員跟老師都笑成一團。

這次訓練營除了基本訓練之外，也加入了基礎反應訓練、默契訓練以及小球員過往沒嘗試過的訓練，就是希望藉由這次機會能夠加深與隊友的默契以及反應，才能在比賽中能有所應用。

「2022 體育捐贈之旅」是由山豬科技與台灣世界少棒聯盟（TLLB）與旅美球星郭泓志共同合作，走訪台北、宜蘭、彰化、台南、苗栗、花蓮6地的小學，透過捐贈球具與運動教室的概念，將運動科學、相關訓練營及公益活動推廣到台灣基層學校，並希望藉由此次機會，讓小球員都能夠成為品學兼優的好球員。