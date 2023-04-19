「喜劇之王」周星馳（星爺）自從開通社群帳號後，就頻發文和網友互動，今（19日）他驚喜曬出和五月天同框合照，幽默表示自己有意組成「六月天」，夢幻般的組合讓網友全暴動了。

照片中只見阿信、石頭、瑪莎、怪獸4人站在一起比讚，周星馳則在他們面前吹著蕭，周星馳也附文寫下「巧遇五月天，雖然五缺一亦無阻我自薦組成六月天的決心，當場示範了獨門絕活，四子讚口不絕送了幾盒鳳梨酥作獎勵並禮貌地勸我回家等電話」，他更在限時動態喊話「希望吃光這些鳳梨酥之前會收到電話！」

阿信發文詢問網友意見。（圖／取自阿信IG）

而阿信也幽默發文「一位喜歡了半輩子的偶像要加入你的樂團，你會怎麼做？星爺自薦加入組成六月天，希望加入最新巡演，並展示簫王絕活。大家認為我們該答應嗎？我們真的很為難的啊」。

網友見到夢幻般的組合都興奮直呼「那肯定要答應的吧」、「神跟神見面了」、「絕無僅有的組合啊」、「加入五月天永遠不嫌晚啊」，還有人敲碗，希望五月天這個周末舉辦的香港演唱會，可以邀周星馳合體。