升息不利金價，紐約期金盤中下跌1.9％報1,982美元，為10日以來首次盤中低於2,000美元。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認為聯準會（Fed）5月再升息1碼後就「應該足夠」，然後暫停升息以觀察Fed政策如何對經濟產生影響。

但聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）以近期數據顯示通膨壓力揮之不去為由，認為Fed應繼續升息來對抗通膨。這讓外界擔心5月之後Fed是否真的暫停升息仍存在變數。

據芝加哥商業交易所（CME）預測利率工具FedWatch顯示，Fed在5月升息1碼機率高達86.6％，但下半年可望降息。

IG分析師葉俊榮（Yeap Jun Rong音譯）說，由於升息1碼的預期已反映在金價上，因此市場焦點將放在Fed之後會否暗示暫停升息。

美國上周原油庫存持續下降，和中國首季經濟成長4.5％優於市場預期等，本應有利油價走高。但澳盛報告指這些利多被其他不利因素給抵銷掉，包括提煉柴油與航空燃油的利潤持續下滑，反映全球需求正在放緩。

加上Fed高層言論、歐洲央行高層憂慮通膨、和市場預測英國央行5月升息機率高達95％，都讓人擔心歐美繼續升息，會繼續拖累經濟成長而影響能源需求，令紐約西德州期油盤中跌至79.3美元，倫敦布蘭特報83美元。

市場預期Fed升息，讓衡量美元兌歐元、英鎊與日圓等六大貨幣匯率綜合表現的美元指數19日盤中漲0.4％報102.16點創逾一周新高。這不利以美元計算的油金價格表現，也是拖累油金走低的因素之一。