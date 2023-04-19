在穆迪編列信用評等的企業裡，首季33家債務違約，是2020年第四季47家違約之後，迄今最高紀錄。
首季違約企業裡有15家發生在3月，創2020年12月以來違約數最多月份。其中引發美國3月銀行業危機的矽谷銀行（SVB）、其母公司SVB金融集體和標誌銀行（Signature Bank）也是3月違約企業之一。
雖然金融業違約備受外界關注，但大部份3月違約是非金融類企業。像美國運動廣播商鑽石運動集團（Diamond Sports Group）違約金額為各違約企業之冠。
首季企業違約家數上升，反映去年各國央行持續升息、能源價格飆漲、和全球經濟成長前景暗淡等令許多企業飽受衝擊。像英國3月企業破產家數年增16％，超過新冠疫情期間數量。
由於全球環境令企業更難借貸，讓投資人去年對公司債失去興趣。像安碩（iShares）一系列追蹤違約風險低的投資級企業公司債ETF價格去年大跌20％，今年來僅回升3％。
穆迪預期借貸成本走高和全球經濟成長放慢，將會令俗稱垃級債，即違約風險高的投機級公司債在年底的全球違約比率，從3月2.9％攀升至4.6％，明年首季將可能再增加至4.9％，都遠高於長期均值4.1％。
另一信評機構標普全球（S&P Global）3月預期年底美國投機級公司債違約比率，從去年底1.7％大增至4％。
因為成長放緩、營收落後、成本壓力居高不下和金融環境緊縮，都令企業難以找到財源。去年美國辦公大樓價值急跌，讓商用不動產成財務最脆弱的產業之一。
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