周二的表決為歷時近兩年的碳進口稅談判畫下句點。談判旨在敦促全球各大經濟體替二氧化碳排放定價；保護歐盟製造業者，不受那些來自高汙染國家對手的削價競爭威脅；讓歐盟企業少了產能移往環保法規鬆散地區的誘因。

歐盟這項獨步全球的立法，是要自2026年起，逐步對進口到歐盟的高碳排貨物課稅，初步鎖定鋼鐵、水泥、鋁、肥料、電力和氫。

對於落實碳定價的國家，歐盟會給予碳稅抵免優惠。若歐盟進口商進口的貨品，已在海外支付碳排放費用，可在繳納碳邊境稅時扣抵。

歐盟通過立法徵收碳稅引起美國關切，擔心會給尋求出口商品到歐洲的美國企業，頻添繁瑣的手續。歐盟課碳稅的做法，也招致中國在內的開發中國家批評，這些國家排碳量一向高於歐洲對手，而且更依賴燃煤發電。

其他國家面臨跟進壓力，已脫歐的英國正在辯論是否推碳邊境稅。美國國會民主黨人士也提議立法開徵碳稅，此想法逐漸受兩黨支持。

歐洲議會周二還表決去年達成的改革碳交易市場協議，目標2030年前，歐洲碳排放較2005年水準減少62％。

歐洲2005年推出的碳排放交易系統（ETS），強迫發電廠與工廠製造汙染時購買碳權，自實施以來，相關產業的碳排放削減43％。

此外到2034年，歐洲工廠將失去當前取得的免費碳權；另外自2024年起，航運碳排放亦納入碳市場機制。

歐盟碳權價格18日來到每噸94歐元，自2020年初至今飆漲了近3倍，2月時還首度攀抵100歐元。

歐洲議會周二也支持在2027年，為汽車和建築物使用燃料的碳排放，另闢全新的碳交易市場。