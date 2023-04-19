北投市場旁混亂的交通「不意外」？有騎士日前行駛在台北市北投區中央北路一段與光明路口，突然眼前出現2輛公車，併行迎面而來，嚇得她趕緊按2聲喇叭示警，原來是其中1輛「小巴」公車，疑似「抄捷徑」逆向左轉至中央北路一段單向道；對此，網友也搖頭表示「這路口真的很亂，每次經過義交都是你看我、我看你」、「北投分局就在前面」。

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳1段22秒影片，拍攝影片地點位於台北市北投區中央北路一段與光明路口，一名騎士行駛該路段時，突然前方出現2輛公車對著自己，嚇得她趕緊按2聲喇叭示警，並閃過逆向行駛的公車，從另外一個視角可見，該輛逆向公車原來是逆向後要左轉至中央北路一段單向道。

貼文一出，網友紛紛留言表示「北投分局就在前面」、「北投市場旁混亂的交通，不意外」、「不是菜籃族也嚇死」、「這路口真的很亂，每次經過義交都是你看我、我看你」、「你不檢舉，下次就還是會被嚇死」、「這什麼鬼開法」、「隨機應變」；另外，從Google地圖街景可見，疑似同款的小巴公車，也是跨越雙黃線，逆向左轉遭拍到