蔡英文總統今晚出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2023謝年飯時表示，臺灣對改善和維持穩健經商環境的承諾絕不會動搖。儘管面對來自中國的挑戰，將持續秉持謹慎態度處理兩岸事務，與民主夥伴共同合作，確保印太地區的和平與穩定。

蔡英文總統今晚以英文致詞，以下是談話全文：

首先，我要感謝施立成會長在過去一年，為促進台灣美國商會與臺灣政府和商界關係所做的努力。在施會長的帶領下，參加謝年飯的政府官員和商界人士人數屢創新高。

此外，在施會長的領導下，台灣美國商會在經貿政策方面給予臺灣政府寶貴的支持與建議。施會長也致力推動政府與商界的正向交流，並與我國政府共同努力，改善臺灣的商業環境。我相信，本於對臺灣的熱愛，施會長將繼續為臺美夥伴關係做出寶貴的貢獻。

我也誠摯歡迎美國在台協會羅森柏格主席。再次感謝您在我過境美國期間的協助與陪伴。

另外，我還要感謝美國商會前執行長魏立安過去兩年的付出。魏前執行長與他的團隊，在COVID-19疫情的艱困時期，克服許多挑戰，不僅台灣美國商會的會員人數出乎意料地增加，商會也有很好的財務表現。我知道，張韶韵代理執行長任重道遠，但我相信她將持續在既有的成果上，使我們的關係更上一層樓。

隨著全球經濟逐漸邁向後疫情時代，我們面臨俄烏戰爭、氣候變遷、通貨膨脹，和來自對岸的恫嚇等挑戰。然而秉持決心和努力，臺灣堅持不懈，在座各位也都見證了這一點。我很高興告訴各位，臺灣在「2023經濟自由度指數」排名全球第4，是我們迄今為止的最佳表現。

此外，外商對臺灣仍保有堅定的信心。很高興再度看到台灣美國商會發布的「2023年商業景氣調查報告」顯示，超過7成的受訪企業樂觀看待臺灣未來一年的經濟表現，88％的受訪企業表示將維持或甚至擴大在臺投資。我要感謝在座各位對臺灣的信心和支持。

我要在此重申，政府會致力以具體行動改善經商環境。其中之一就是確保能源供應的穩定和多樣性。儘管疫情帶來極大的技術性挑戰，我政府現在正努力實現2025年太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量達5.6GW的目標。

在離岸風電方面，我們擴增運維碼頭，讓風場施工船的作業量能更為充足。在光電部份，我們將增加5.5GW的饋線容量。我們也建立中央與地方政府之間的平臺，以加速行政程序。

碳金融是達成能源供應穩定和多樣性目標的另一項關鍵。臺灣證券交易所和國發基金與環保署合作，研議成立碳交易平臺，此平臺的建立將有助與國際合作，達成減碳的目標。很高興從商會的調查報告中得知，為配合臺灣實現2050年淨零碳排的目標，56％的會員公司已正式承諾落實淨零碳排或是類似目標。

政府也致力研擬改進和監督法規及政策的機制，提供友善的環境以利外資來臺。國發會也同意擔任私募股權基金的主管機關，相信未來在國發會與金管會的合作下，將引導更多資金投入對臺灣經濟發展具戰略重要性的關鍵產業，尤其是透過國外私募股權基金。為符合法制需求，我國經濟部與各相關部會將與立法委員合作，修訂現行法律，讓外國直接投資更具彈性。

過去6年來，臺美雙向貿易金額成長了近85％。去年臺美雙邊貿易總額達1200億美元，創下歷史新高，臺灣也成為美國第8大貿易夥伴。

同樣在去年，臺灣吸引了超過130億美元的外資進駐，亦創下近10年新高。臺商去年對美投資金額更達10億美元，相較前一年成長了128％。臺美雙邊貿易及投資的大幅成長，凸顯了臺美互為彼此的優先貿易及投資夥伴。

去年「台美21世紀貿易倡議」正式啟動，此倡議涵蓋領域廣泛，有助臺美雙方發展更全面、實質和先進的貿易夥伴關係。去年11月在紐約首輪談判後，第二輪談判會議於今年1月在臺北舉行。在關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等議題取得良好進展。雙方也同意將透過視訊會議維持暢通的溝通管道，以儘速完成談判。下一步，我們將尋求與美國簽署全面自由貿易協定的可能性。

在這方面，我要再次感謝台灣美國商會對臺美雙邊自由貿易協定的堅定支持。

最後，我要向各位保證，臺灣對改善和維持穩健經商環境的承諾絕不會動搖。儘管面對來自中國的挑戰，我們將持續秉持一貫謹慎的態度處理兩岸事務，我們不會挑釁，而將與民主夥伴共同合作，以確保印太地區，特別是海峽兩岸的和平與穩定。

過去數十年來我們共同歷經諸多挑戰，未來也將面臨更多挑戰，但很高興台灣美國商會是我們堅定的夥伴。

很高興再度來到這裡，感謝邀請我來參加今天的盛會。祝大家用餐愉快，有個美好的夜晚。