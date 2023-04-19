大陸女星周潔瓊當年參加選秀節目《PRODUCE 101》，曾被封為「最美選秀女星」，在韓國發生合約問題後，把演藝事業重心轉回大陸發展。周潔瓊最近在節目《一起露營吧》中，主動提到先前搶前輩那英麥克風遭網友出征一事，哽咽認了她事後很尷尬，也知道自己做了難以理解的事。

周潔瓊2019年回到大陸發展後，頂著出眾的美貌得到許多工作機會，無論是戲劇或是綜藝；周潔瓊近日在節目《一起露營吧》罕見講出2年前遭網友出征的心情，當時她在節目《萌探探探案》上與那英同台，沒想到在對方唱歌時，直接把麥克風搶走自己嗨唱，令全場都嚇傻。

周潔瓊在節目上搶那英的麥克風。（圖／摘自微博）

事情發生後周潔瓊立刻遭到網友出征，認為她沒有禮貌，搶前輩麥克風還當有趣；對此周潔瓊解釋，這件事情確實影響她很深，她也有進行反思，知道自己做出令人難以理解的事情，被提醒後才後知後覺，在節目上更一度哽咽，承認事後她也很尷尬。

24歲的周潔瓊當年參加選秀節目《PRODUCE 101》，還被選為練習生中外貌第一，最後她也獲得第6名成績，成為限定女團「I.O.I」一員出道，解散後又以女團PRISTIN再出道，但後來面臨團體解散，還爆出合約問題，在2019年回大陸發展。