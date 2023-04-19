分析師預期第一季毛利率略高於20％，低於去年第四季的25％，和去年首季的逾30％。毛利率守住20％關卡對投資人意義重大，該公司財務長柯克宏（Zach Kirkhorn）1月在去年第四季業績的法說會表示，今年全年毛利率可望維持在20％以上。

至於用來衡量獲利力的營業利益率，華爾街預估第一季將降至約12％。不過特斯拉的獲利力一直是同業最高，去年達16.8％，同期福特約在4％，通用（GM）約達6.6％。

特斯拉在第一季財報出爐前夕，第六度宣布調降美國售價，Model Y的兩個版本售價各調降3,000美元，Model 3入門款調降2,000美元。特斯拉期望藉由降價刺激市場需求、抵擋升息衝擊和市場競爭激烈等挑戰，今年以來美國市場的降幅在14％至25％之間。

特斯拉近期亦降低歐洲、以色列、新加坡、日本、澳洲和韓國市場售價。 降價確實帶動銷售成長，至少在降價初期刺激訂單湧進。特斯拉在1月大砍電動車售價後，執行長馬斯克表示，訂單約是產量的兩倍。

不過降價的效果並不持久，特斯拉第一季交車量季增4％，遠遠不如去年第四季的季增17.8％。

特斯拉第一季的電動車生產量比交車量多出約1.8萬輛，本月也持續降價，投資人擔憂特斯拉若是沒有降價促銷，可能難以維持成長。