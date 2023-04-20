中國10日結束為期3天的台灣周邊軍演後，菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習於11日登場，將在菲律賓各戰略據點進行到28日。今年菲美軍演共1萬7600多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與，參與人數幾乎是去年的2倍。

根據美軍發布的演習照片，今年「肩並肩」軍演地點涵蓋剛開放美軍使用、菲國東北部卡加延省（Cagayan）一座機場及距台灣僅約400公里的卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias），還有曾是美軍海外大型軍事基地的蘇比克灣、三描禮士省（Zambales）里奧維吉爾多甘迪歐基海軍基地（Leovigildo Gantioqui）、丹轆省（Tarlac）聖朱安納（Santa Juliana）等地。

美國海軍第3醫療營12日在卡米洛奧西亞斯海軍基地演練因應大規模傷亡，如何疏散傷者並進行模擬手術，菲國陸戰隊員在旁觀摩。

美軍因應台海與區域情勢組成的第3陸戰隊濱海團、陸戰隊武裝偵察部隊及菲律賓陸戰隊13日則在卡加延省一座機場進行RQ-20B美洲獅AE（Puma AE）、Skydio X2等小型無人機演練。

另外，美國陸戰隊第3低空防空營和菲律賓陸戰隊17日在里奧維吉爾多甘迪歐基海軍基地進行FIM-92便攜式刺針防空飛彈（Stinger）實彈演習。

美國陸戰隊第268中型傾斜旋翼機中隊（VMM）13日抵達蘇比克灣國際機場。這是MV-22B魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey）首次從夏威夷飛抵蘇比克灣，在22.7個小時內飛行5340海里。

美方表示，今年「肩並肩」演習重點是呂宋島北部和西部的兩棲作戰、指揮和控制、人道主義援助、城鎮戰和反恐技能，並特別著重海岸防衛訓練。

馬尼拉4月初宣布新增4處開放美軍建設權限戰略據點的位置，包括位於卡加延省的卡米洛奧西亞斯海軍基地、北卡加延國際機場及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營。

中國駐菲大使黃溪連14日對此表達不滿，指美國意圖藉這些鄰近台灣的戰略據點「干涉」台海局勢。

對此，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）說，菲美兩國強化安全合作旨在發展和強化菲律賓軍隊的能力，使菲國軍隊能保衛菲律賓國土，無意遏制或對抗任何國家或干涉他國事務。

美國駐菲律賓大使館則表示，這些戰略據點將支持美菲軍隊間的聯合訓練演習和聯合戰力，「以確保我們為未來的危機做更好的準備」，與任何其他第三國無關。