衛福部長薛瑞元日前出席公開活動時，直接點名「立法院啥米死人骨頭攏有」，隔日又嗆「天龍國的人聽不懂台語」，爭議言論連發引來不滿。媒體人黃揚明19日在《大新聞大爆卦》節目提到，前副總統連戰當行政院長時，比了個倒讚，就被國會列為不受歡迎人物，連進都進不去國會。官員看準執政黨立委根本不敢修理行政部門，把立法院當立法局。立院應該提案把薛瑞元列為不受歡迎官員，否則只會得罪更多中間選民。

「絕對不是好的意思，我們照樣造句嘛：薛瑞元上任衛福部長後，什麼死人骨頭都敢講！」黃揚明表示，死人骨頭確實不一定是罵人，但你的前文後語是：立法院什麼死人骨頭都有，這問題是你一個行政部門的官員，在挑戰我們的立法權，這是對立法院的一種挑釁，「你是挑釁國會！」

黃揚明提到，這在國外會被列為不受歡迎的官員，現在立法院還讓他去備詢，還讓他去解釋，就是我們的國會一黨獨大才會變成這樣。以前連戰是被國會列為不受歡迎人物，連戰比了個倒讚，從此以後連進都進不去，直接說我們以後就不找你了，就算那時候他是行政院長，一樣進不了國會，那時候還是國民黨多數。現在民進黨立委有幾個人敢跳出來說，你在汙衊我們國會？沒有！國會已經自己把格調降到行政院立法局了。

「其實這才是最悲哀的。」黃揚明強調，當立法院過半席次都被執政黨掌握的時候，行政官員就會瞧不起立法院。把兩件事串在一起看，楊曜質詢許銘春，勞動部長許銘春說我不幹了可以吧？都在衛環委員會，都把你們立委看衰小，這些官員就是看準你們立法院根本不敢修理行政部門。尤其看到執政黨的，你再兇？我叫上面來壓你！結果沒想到風波鬧大了，高雄市那3千多萬不敢拿。

黃揚明直言，死人骨頭這個事情，林為洲太溫柔了，立法院可以很簡單一個提案，把薛瑞元列為不受歡迎官員，因為他瞧不起我們的立法院。薛瑞元後面又再扯了一個歧視：天龍國人聽不懂台語，又拿族群做挑動，犯了兩大錯誤，瞧不起國會就算了，還瞧不起聽不懂台語的人。所以期待他繼續做、繼續講，因為愈講會得罪愈多中間選民，執政黨需要的就是這樣的官員，會得罪愈來愈多的人。