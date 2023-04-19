新光三越領先市場，於2018年推出百貨第一個行動支付skm pay後，新光三越宣布，聯手在台灣擁有百萬用戶、市佔超過50％的「先買後付」新型態支付BNPL（Buy Now Pay Later）第一品牌，即中租旗下「zingala銀角零卡」，期透過兩大業界龍頭強強聯手，擴大會員服務，提供無信用卡族群、Z世代族群等更多元便利的支付服務。

新光三越會員數累計超過300萬名，skm pay去年消費額更達313億規模，穩占全台百貨第一，這次導入BNPL「先買後付」新支付，是為了能進一步擴大skm pay支付服務。

近兩年在全球廣受無卡年輕族群喜愛的BNPL，是一種可以讓消費者先取得商品，提供大額分期、小額支付，彈性靈活的新支付模式；根據調查，台灣去年BNPL使用率年增逾3成，國外數據亦顯示，Z世代及千禧世代使用BNPL的佔比更超過8成。

新光三越skm pay為擴大對年輕族群的服務，特別聯手BNPL第一品牌「zingala銀角零卡」，導入先買後付新支付，更是全台百貨唯一，可以跨線上線下享受先買後付的購物體驗。

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