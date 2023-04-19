不少人都希望能達到「年薪百萬」的目標，一名網友表示，自己身邊沒有任何人的年薪突破百萬，但網路上的人都把年薪百萬講得很簡單，讓他覺得相當不解，特地發文詢問：「年薪百萬工作的難易度大概多少？」貼文一出，引發鄉民熱烈討論，「看科系、看產業」、「就全台灣前10%啊」，還有人翻出行政院主計總處的資料，發現百萬年薪者，約位居全台上班族前15%左右。

原PO在PTT八卦板發文表示，身邊的人無論是哪種行業，就算是主管級的職位，或是在上市上櫃公司上班，都沒有人的年薪能突破百萬，每個月能領7、8萬元，就已經算是巔峰。「網路上大家都講得年薪百萬好簡單，真的有這麼容易？」原PO好奇，台灣究竟有沒有這麼多公司「這麼敢給」，更以1至10分為標準，想知道在普羅大眾的心中，年薪百萬的難度到底是多少？

對此，網友紛紛回應，「願意賣肝都有，我們診所助理高職畢業，年薪也是過70」、「國立電資碩100底標吧」、「四大EE新鮮人第一年沒破百很難，要檢討自己」、「如果是受薪階級，百萬通常也是主管級了」、「看科系、看產業，理工學歷甚至不用很高，文組似乎就超難」、「全台只有10%的人有破百萬，你覺得呢」、「就全台灣前10%啊」。

也有網友翻出行政院主計總處「薪情平臺」民國110年的資料，發現百萬年薪者約位居全台上班族前15%左右，與全體受僱員工相比，百萬年薪介於第8及第9十分位數區間內，高於80％受僱員工總薪資，低於10％受僱員工總薪資，不過該統計結果並不包含農業、政府機關、小學以上各級學校、宗教、職業團體及類似組織等行業。