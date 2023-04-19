國民黨區域立委初選陸續開跑，日前傳出台北市黨部主委黃呂錦茹想讓前台南市議員謝龍介作為奇兵，投入士林、大同區立委選舉。謝龍介19日在《風傳媒》節目「下班瀚你聊」中表示透露婉拒參選的心路歷程；前立委郭正亮也在節目中直言，謝龍介一定要在國民黨男性不分區第一名，用台語在「全台灣助選」號召支持者。

郭正亮指出，國民黨不分區名單就是要用謝龍介和柯志恩做號召，謝龍介一定做要國民黨男性不分區第一名，朱立倫如果不打這張牌，這個主席就沒用了、愚蠢至極。他指出，要讓選民感覺到國民黨想要改革，「改革不分區名單就是最好的典範」。

郭正亮表示，謝龍介在不分區安全名單，最主要的角色就是「全台灣助選」，且一定要用台語，表示國民黨有看到基層的聲音，尤其能影響支持比例 45% 比 55% 的選區。

對於被當成「選戰奇兵」，同台的謝龍介也在節目中表示，最早是今年1月王鴻薇參與北三立委補選時，他特地北上陪王鴻薇車掃，當天天氣很冷，但民眾聽到車掃拜票時，還特地開窗向謝龍介打招呼，顯示謝的人氣在台北也很旺。隔天黃呂錦茹就打電話詢問謝龍介，有沒有意願參選士林大同，但當時謝龍介就簡單回應「還在補選」，兩人也沒再連絡，直到日前黃呂在專訪中再次提起。

謝龍介表示，這種說法就對他很捧場，但台南的鄉親聽到一兩次沒感覺，到第三次就跑來問他「真的會去嗎？我們這麼疼惜你」。謝龍介坦言，聽到這種話他也很難過，就直接宣布不會有這個規劃，不用再提了，也不會再傷到台南鄉親的感情。

謝龍介也透露，不只台北市有叫他來參選立委，還有台中和其他的縣市也都來問過，所以才趕快出來宣布不會規劃參選。至於郭正亮點名他要列入不分區第一名，謝龍介笑著回應，「我不可能去講自己個人的議題」。