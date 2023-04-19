美國白宮週二（18日）傳出有人穿過欄杆闖入，不過，這名「入侵者」是個年方3歲的小男孩，特勤人員發現他在草坪上走動，最後把他抱離白宮送回父母身邊。因為這起小烏龍，白宮的進出通道一度短暫關閉。

據美聯社、英國廣播公司報導，負責美國華府白宮維安的特勤局制服幹員當天發現一名幼兒在北草坪（North Lawn）走來走去，出入白宮的通道立即關閉。幹員趕緊把他抱起來帶離現場，送到白宮北側賓夕法尼亞大道上等候的雙親，雙親經過短暫詢問之後，一家人獲准離去。狀況解除後，白宮通道恢復開放。

A toddler squeezed through the metal fencing at the White House and started making his way towards the North Lawn Tuesday when Secret Service agents quickly scooped him up and brought him back to his parents. pic.twitter.com/31VBItPKkI — CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 18, 2023

特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）聲明，維安人員「在白宮北側圍欄發現一個充滿好奇心的小孩子，他曾短暫進入白宮範圍，白宮維安系統立即派出特勤人員處置，這名幼童與父母親很快就團聚了」。

特勤幹員向在場的《今日美國》記者透露，這名幼童年約3歲。到目前為止，這名幼童並未涉及任何擅闖政府資產的指控。

Secret Service nabs toddler who squeezed through White House fence - BBC News https://t.co/9PpKrOma4j — Sean Gardner Turner ProChoice Vote Blue Wear AMask (@Allareblessed2) April 19, 2023

這個還在學走路的小娃娃，應該是鑽過欄杆之間的空隙「爬進」白宮。這個小娃娃應該是鑽過欄杆之間的空隙「入侵」白宮，歷來擅闖白宮人士之中也算數一數二年幼。維安人員抱著他的時候，兩條小腿晃個不停，腰間還露出尿布腰身。

根據總統拜登（Joe Biden）的行程，這名小童「入侵」之際，拜登正在白宮園區內的官邸裡。

由於白宮曾經接連出現維安問題，白宮欄杆已於幾年前耗資6400萬美元加高一倍，目前高度大約13呎（396公分），但欄杆間距也隨之拉大1吋，目前間距為5又2分之一吋（12.7公分）。

2014年曾有另一名幼童闖入白宮，外號「欄杆寶寶」（fence baby）。稍微年長一點的小孩子有時會把頭伸進欄杆之間的空隙。某些抗議場合也會有人做出同樣的舉動，或者把自己綁在白宮欄杆上。

擅闖白宮一經定罪恐面臨嚴厲的懲罰，刑期可能長達1年；部分案例顯示，善闖白宮者若攜武器闖入白宮從事犯罪行為或攻擊他人重傷，刑期上看10年。