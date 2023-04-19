美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）和知情人士透露，台灣將採購多達400枚美製「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈，以因應對岸與日俱增的威脅。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民18日就表示「這個飛彈距離現在，已經是40年前的科技，他們估算兩、三發可以把一艘船打殘，不是打沈」，引發討論。

據路透17日引述彭博（Bloomberg）報導，五角大廈4月7日宣布，將以11.7億美元（近360億台幣）出售400枚「魚叉」反艦飛彈，並說製造可望在2029年3月以前完成，但並未透露買家。不過，彭博指出，買家就是台灣。雖然五角大廈拒絕直接評論相關軍售，但說：「美國向台灣提供必要的國防物品和服務，好讓它能維持充分的自衛能力。」

帥化民18日在中天節目《頭條開講》中表示，「這個飛彈距離現在，已經是40年前的科技，他們估算兩、三發可以把一艘船打殘，不是打沈，再想辦法消滅它」。帥化民也提到，「現在問題就是，我們買了魚叉飛彈要想辦法藏在敵軍打不到的地方，然後等敵船出發的時候，再來打擊對方」。

帥化民更接著說，「所以買魚叉飛彈是一回事，魚叉飛彈的戰術運用又是一回事，因為解放軍可以從台灣的北、中、南攻擊，要哪一段都是他選擇的」，帥化民最後也說，「那這400枚要集中在哪一個地區，還是分散，要怎麼樣行程集中的火力，才能把人家的船團打掉一半？這400發要怎麼擺法？要用腦筋」。