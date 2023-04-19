南韓「國民影帝」安聖基是童星出身，拍攝電影超過80部，曾在電影《韓半島》及《總統要出嫁》中飾演韓國總統，他曾多次獲得百想藝術大賞、青龍電影獎及大鐘賞，在演藝圈中地位崇高，71歲的他2019年爆出罹患血癌，近年淡出演藝圈治病，在近期活動中他傳出好消息，透露「已經幾乎恢復完全健康的狀態」。

19日，安聖基出席在首爾舉行的第4屆「419民主和平獎頒獎典禮」，該獎項是首爾大學校友會為繼承革命精神創立，安聖基1993年以來擔任聯合國兒童基金會的大使，為救助活動做出許多貢獻，因此被選為得獎者，今日他頂著一頭白髮現身，精神狀態看起來很不錯，他上台笑著領獎並透露：「過去我出現健康的問題，所以我和病魔鬥爭了一段時間，但現在我幾乎又健康了。」

安聖基2020年曾昏倒住院10多天，當時經紀公司表示是因為過勞導致昏迷，後來他減少公開露面，2020年出席活動時戴著假髮，走路還需要別人攙扶，後來接受媒體採訪才坦承罹患血癌，因化療身體狀況相當虛弱，頭髮也因此剃光，今年他出席活動透露會每天健身鍛鍊身體「30分鐘走路、30分鐘重量訓練，重量訓練不會做得太負擔」。

他透露醫生曾建議他做造血母細胞移植手術，不過做完後還要做一次抗癌治療，因此他考慮後拒絕，目前靠著運動維持健康，會定期回醫院檢查。