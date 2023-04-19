惠譽集團旗下研究機構Fitch Solutions最新報告估計，2022至2023年度全球稻米供應較需求短少870萬公噸，是2003至2004年度以來最嚴重的稻米短缺，衝擊全球35億米食人口。

Fitch商品分析師哈特（Charles Hart）表示：「稻米供應短缺對全球造成的最顯著影響就是米價創10年新高。」他預期米價一路漲到明年。

今年以來國際米價平均值約在每英擔（cwt）17.30美元，預計要到明年才有可能降至14.50美元。