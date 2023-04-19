新竹縣全體總動員、籌備長達兩年的112年全國中等學校運動會， 4月22日下午4時30分將於本縣體育館盛大開幕。本次開幕典禮以科技聲光結合傳統表演、搭配竹縣在地元素，並以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，規劃突破過往規格之開幕典禮，顯現本縣文化、科技、智慧城之發展願景。

此外，開幕典禮更結合高空煙火施放，絢麗煙火點亮本縣體育館夜空，熱鬧歡迎全國各地的運動好手。伴隨開幕典禮結束，當日晚間8時於開幕典禮同場地(新竹縣體育館)舉辦「112年全中運選手之夜」演唱會，由源少年、高爾宣、陳零九、陳芳語(Kimberley)、 懷特以及金曲女歌手依拜維吉輪番上陣，與全國各地的運動小將及新竹縣鄉親一起同樂！

本次開幕典禮及選手之夜邀請民眾一同入場參加，進場民眾可領到112全中運周邊紀念小物(數量有限，發完為止)。4月22日下午2時30分於體育館北門二樓發放「開幕典禮」號碼牌1600張， 3時30分開始入場。並於當天晚上6時30分於南門二樓發放「選手之夜」號碼牌1500張，7時30分入場，歡迎大家來現場感受竹縣的熱情與活力！112全中運執行委員會籲請入場民眾，屆時因配合安檢及維護場館清潔，現場禁止攜帶食物飲料及危險物及非本賽事相關物品入內。

為方便民眾前往觀賞精彩開幕典禮及選手之夜演唱會，112全中運執行委員會規畫於4月22日下午3時至晚間11時於新竹縣政府前廣場縣政六路(光明六路與光明九路間)與體育場(福興東路)安排巡迴接駁專車往返縣府及體育館，坐滿即發車，歡迎民眾多加使用。

此外，配合112年全中運開幕典禮各項活動，4月22日當日將進行車輛交通管制，體育場停車場僅供具本賽事停車證之車輛進出及停車。112全中運執行委員會溫馨提醒參加開幕典禮民眾，或當晚開車行經新竹縣體育館、體育場、游泳館及竹北運動中心之民眾注意當日交通管制資訊。相關資訊說明如下：

(一)112年4月22日全天光明六路東一段慢車道、莊敬南路、福興東路一段及自強一路，停車格皆禁止停車並加強取締違規停車。

(二)112年4月22日，中午12時起晚上8時30分止福興東路一段、自強一路進行交通管制：

1.因應開幕典禮當日各縣市參加隊伍人數眾多，車輛行經管制路線請配合交管措施。

2.福興東路體育場1號門、2號門前，設置三角錐進行管制。

3.凡持有貴賓證、工作人員證、表演證、停車證等，請依序進入體育場。

(三)112年4月22日，下午16時起至20時30分止，光明六路東一段慢車道、莊敬南路進行交通管制：

1.因應民眾及貴賓參加開幕典禮人數眾多，車輛行駛管制路段請配合交管措施。

2.凡持有貴賓證、停車證、接駁遊覽車等車輛行駛外側車道。

3.配合車輛分流疏導，上述路段請一般民眾車輛行駛內側車道。