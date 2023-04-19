塑膠垃圾問題已不可忽視，它們很難降解，科學家一直在尋找自然分解的方式。最近，澳洲雪梨大學的科學家找到2種黴菌可以分解聚丙烯(PP)塑膠，在實驗室裡，只需要短短140天就看的出效果。聚丙烯是一種半結晶的熱塑性塑膠，用途太廣，據統計，世界上近三分之一的塑膠垃圾就是PP。

科學警報(Science Alert)報導，能夠分解的兩種黴菌，分別是土麴黴(Aspergillus terreus)和白色側齒黴(Engyodontium album)，都是在土壤裡常見的黴菌。研究人員報告說，在實驗室裡，90天就看到25~27% 的樣品被腐蝕， 140天可被完全分解。

雪梨大學化學工程師阿巴斯(Ali Abbas)說：「這是目前已知，塑膠最快速的降解率。」

迄今為止，科學家已發現超過 400 種微生物可以分解塑膠，其中真菌的多功能性，和使用強大的酶混合物，似乎效果比細菌更好。

雪梨大學的微生物學家笛‧卡特(Dee Carter)說：「最近的研究發現，一些真菌甚至可以降解一些永久性化學物質，如多氟烷基物質(PFAS)，但這個過程很慢，而且還沒有得到很好的研究。

雖然從理論上來說，塑膠是可以回收再使用的，問題在於塑膠的種類非常多，不同類型的塑膠也不能混合再製，這使得回收回來的塑膠，只能做成一些塑膠絲之類的填充物，或是燒掉。

而塑膠絲填充物又會形成微塑膠，也是環境的大問題。因此現在的研究方向，主要是研發可被生物降解的新一代塑膠，這就需要瞭解哪些分解酶可以代謝掉塑膠。

雖然研究人員還不知道真菌究竟是如何消化塑膠的，這將是未來研究的重點。真菌或許用分解酶把塑膠腐蝕為更簡單的分子，然後它們可以吸收或排出。