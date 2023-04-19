112年全國中等學校運動會擊劍項目將於4月22日在竹北國小登場，全國好手將來到新竹縣一決高下，其中博愛國中杜羽蕎去年全中運奪銀後勢如破竹，今年也連續第3年入選青少年擊劍潛力培訓選手，氣勢如虹。本週將以地主隊身分出賽全中運，時常在他鄉遠征的羽蕎，坦言壓力大，但她會全力以赴，為家鄉拿下金牌。

全中運執委會主委、新竹縣長楊文科說，羽蕎去年花蓮全中運表現就很亮眼，為新竹縣拿下擊劍個人銳劍組銀牌，以及團體獎銅牌，甚至不斷向前邁進，努力保持全國分組積分紀錄，令人刮目相看。祝福她發揮練習成果，同時也希望每位選手都能突破自我，拿下佳績，歡迎鄉親到場為選手加油。

全國選手年度積分計算都會從一年內的比賽成績計算，每年積分會重新排名。博愛國中杜羽蕎去年全國青少年擊劍女銳組積分拿下排名第一，今年比賽累積積分排名至今，也已來到第四名，成績穩定成長。

杜羽蕎說，這次全中運擊劍場地在竹北國小，正是她的母校，很開心能在最熟悉的地方發揮，但也坦言壓力很大，不過她盡力調適，絕對會全力以赴，發揮訓練成果，盡全力不留遺憾，希望為家鄉拿下金牌。

杜羽蕎的母親戴秋萍也是羽蕎的擊劍教練，她說，相信羽蕎一定會有奪牌壓力，這段期間除了按部就班練習，最重要的是陪伴建立穩定的心態，也利用空餘時間與選手討論分析對手及戰術策略，並每天安排至少3至5場模擬賽，檢視戰術成效，如何突破對手，讓選手比賽狀態，更加沉著冷靜。

戴秋萍說，受訓時要拿捏好練習強度及做好後續的肌肉恢復，不然選手容易受傷，還會讓練習成效不佳。練習必定是辛苦，但是她告訴羽蕎「去享受比賽吧！」不管成績好與壞，都能有所收穫，有期望就會有目標。她笑說，羽蕎第1次代表地主隊出賽，很多親戚及國小學弟妹都會到場觀賽為羽蕎加油，希望羽蕎能將壓力轉化成能量。

戴秋萍說，去年羽蕎與江婕羽、張芯慈獲全中運銳劍團體銅牌，今年特別加強她們對團體的戰技和信心，希望能為新竹縣拿下2面獎牌。

除了羽蕎之外，新竹縣還有其他優秀擊劍選手同樣在全中運蓄勢待發，如義民高中劉瀚文、洪紹瑜及陳羿臻、竹北國中邱塏幃及劉祐嘉、康乃薾國中梁詠晴及關西國中吳易、黃妍絜等，都已做好萬全準備，在今年全中運賽場上為自己夢想衝刺。