南彰化某國小4年級雙胞胎兄弟與林姓父親同搬到桃園居住，不過日前林男因阻止兄弟不要看平板、滑手機，卻被酒精噴眼，連日下來林男身心俱疲，18日向彰化的乾媽阿葉姐訴苦，隨即失聯，阿葉姐擔心怕林男想不開，向彰化縣議員鄭俊雄求助，循線找到單獨留在桃園的雙胞胎兄弟，目前兄弟倆已接受安置，不過林男至今下落不明。

鄭俊雄表示，昨天她接到81歲的阿葉姐電話，表示林男因制止雙胞胎兄弟玩手機，卻遭兒子以75％酒精噴眼，加上獨自撫養雙胞胎兒讓他身心俱疲，到現在都失聯，讓她很擔心。

鄭俊雄說，接獲通報後找上桃園警方協助，更親自陪同阿葉姐到桃園，找到被獨留在套房內的雙胞胎兄弟，當時兄弟倆還躺在床上滑手機，據了解他們父子住的地方是跟外勞分租，60歲的林男離開前告知孩子他要離開台灣，僅留下1萬元就失聯了。

阿葉姐則表示，林男打給她說獨自照顧2個小孩壓力很大，已經快活不下去，由於林男晚婚，娶了陸籍配偶，生下雙胞胎後就離家，2個孩子沉迷手機與網路，加上學校狀況多，林男常被請到學校處裡孩子的事情，加上目前失業種種壓力，真的很擔心。

彰化縣政府社會處表示，本案去年12月27日即由校方通報，隨即派社工與彰化醫院社工共同追蹤2兄弟的過動症狀況及用藥情形，期間教導林父照顧及與過動兒相處方式，並督導林父確實帶2兄弟回診及穩定用藥。

後因案父向社工表示，在桃園有新工作機會，今年3月底林父將2人學籍遷至桃園市觀音區，不過為確保兒少安全與受照顧權益，縣府啟動轉介機制，3月23日主動知會桃園市觀音區家庭服務中心並進行轉案，目前2兄弟已在桃園安置。至於林男下落警方正全力找尋中。

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