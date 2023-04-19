摩根士丹利首季營收年減2％，至145.2億美元，高於市場預期的139.7億美元。淨利年減19％至29.8億美元，每股盈餘達1.7美元，亦優於分析師預期的1.62美元。

按部門來看，財富管理部門營收年增11％，達66億美元，占整體營收的45％。投資銀行部門營收年減24％至12.5億美元，交易部門營收年減13％。