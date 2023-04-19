摩根士丹利首季營收年減2％，至145.2億美元，高於市場預期的139.7億美元。淨利年減19％至29.8億美元，每股盈餘達1.7美元，亦優於分析師預期的1.62美元。
按部門來看，財富管理部門營收年增11％，達66億美元，占整體營收的45％。投資銀行部門營收年減24％至12.5億美元，交易部門營收年減13％。
摩根士丹利19日公布第一季業績，財富管理部門營收成長抵銷投資銀行與交易部門業務萎縮，該季營收與獲利雙雙優於預期。
摩根士丹利首季營收年減2％，至145.2億美元，高於市場預期的139.7億美元。淨利年減19％至29.8億美元，每股盈餘達1.7美元，亦優於分析師預期的1.62美元。
按部門來看，財富管理部門營收年增11％，達66億美元，占整體營收的45％。投資銀行部門營收年減24％至12.5億美元，交易部門營收年減13％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。