矽谷銀行3月倒閉掀起銀行風暴，但也壓低債券殖利率，讓銀行業的債券未實現損失減少，甫於18日公布業績的美國銀行為最新受惠者。儘管美銀持有至到期日的債券仍存在高額未實現損失，不過金額已大幅縮減，較3個月前減少95億美元，更較6個月前銳減171億美元，當時殖利率正處於高峰。

美銀是美國公債的最大買家之一，未實現債券損失也高於其他大型銀行。去年9月底美銀持有至到期債券的未實現損失超過1,160億美元。

聯準會為了遏止通膨在過去一年大舉升息，造成公債價格大跌。美銀表示大部分公債將持有到到期日，代表美銀不會賠售。

此外，根據摩根大通第一季財報顯示，持有至到期債券投資組合的未實現損失將近310億美元，低於去年9月底的逾400億美元。

根據聯邦存款保險公司（FDIC）數據，美國銀行業去年底債券未實現損失合計達6,200億美元。

美銀第一季營收年增13％至262.6億美元，淨利年增15％至81.6億美元，皆優於分析師預期。