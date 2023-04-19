地區銀行西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）18日表示，4月上半月客戶存款增加20億美元，顯示矽谷銀行倒閉導致存戶把錢從中小銀行轉向大銀行的風波告一段落。但該銀行今年首季（3月底止）存款為476億美元，低於2022年底時的536億美元。