根據白宮18日公布的報稅資料，美國總統拜登與夫人吉兒2022年收入為57萬9,514美元，低於2021年的61萬702美元。拜登夫婦支付的聯邦稅率為23.8％，繳稅金額為13萬7,658美元，若加上德拉瓦州與維吉尼亞州支付的稅款合計約17萬美元。