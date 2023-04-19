在各指標股中，匯豐證券升評譜瑞-KY、廣達、緯創至「買進」，譜瑞-KY的推測合理股價由500元，幾乎翻漲2倍、至1,400元，廣達、緯創的合理股價估值各為110元與54元。至於宏碁、仁寶皆升評為「中立」，推測合理股價是24.5元與21.5元。

匯豐認為，美國消費者花在PC上的支出仍處高位，終端需求看來相當健康，研判5、6月時，Windows消費型NB的庫存天數將從135～155天，降到疫情前的約110天。這將促使PC品牌廠從本季開始，更加積極地採購零組件，如此一來，相關零組件需求將自第二季中開始爬升，第三季迎來強勁出貨潮。整體而言，全球NB出貨量第二季可望季增9％，第三季再季增17％，揮別先前出貨與產業氣氛不佳困境。

PC零組件高價指標股譜瑞-KY獲得外資圈高度讚賞，除匯豐跳躍式升評外，瑞銀、摩根士丹利、里昂證券等，也都給予正向投資評等。外資估計，譜瑞-KY的2023年每股稅後純益（EPS）44.24元即是波段低點，2024、2025年重拾爆發性增長威力，獲利年增46.5％、27.6％，EPS上看64.83元與82.75元。

匯豐證券指出，為了應付即將到來的下半年傳統旺季，預期將會見到更多來自消費型NB的補貨急單，譜瑞-KY的高速介面IC第一季已回歸正常庫存水位，面板相關IC庫存本季也會比照辦理，因此，在重新拉貨商機驅動下，看好譜瑞-KY第二季營收季增15％，且由消費型機種驅動的復甦動能將一路延續到年底。