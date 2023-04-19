台北市房價高人一等，不少人只能選擇往蛋白區購屋，一名網友存到頭期款後，在看土城和三峽的房子，好奇新北市要選哪個區域最佳，眾人推薦「住市區選板橋、住郊區看新店」，也有網友指出土城房價已經太貴，不妨考慮三峽北大特區。

一名網友在PTT女板發文表示，經過多年儲蓄終於存到買房的頭期款，可是放眼台北市依舊無力負擔，只能考慮新北市，主要在看土城、三峽的房子，卻被朋友告知地點太偏、價格也貴，好奇若不考慮預算，大家會買新北哪個區域？

網友們紛紛給意見，最多人點名板橋和新店，「板橋，只看得上板橋」、「撇除錢的問題，那就板橋了，新北之霸，新店第2」、「新北最看好的大概就板橋、新店」、「我會想住板南沿線，進台北方便，但是河岸宅也很吸引人」、「在新北浪流連的人經過，新店真的清幽」、「新店真的很棒」、「新店，喜歡郊區」。

除了板橋、新店，也有人推薦三峽北大，「我買北大，偏好這種重劃區住起來相當舒服，但缺點是交通時間較長」、「三峽北大育兒聖地，環境重劃區第一，看你工作距離，通勤時間，不要硬買」、「三峽北大特區整頓的很好，未來還有捷運」。