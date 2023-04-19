新北市淡水區今(19日)晚發生火警，淡海路一處民宅發生火警，消防局獲報後趕抵現場灌救，初步判斷造成8人受困，目前4人救出時無生命徵象，詳細起火原因有待釐清。
新北市消防局今晚11時13分獲報，淡水區淡海路一處民宅發生火警，一度造成8人受困，警消趕抵現場後陸續將人救出，造成包含1名男童在內的4人無生命徵象，1人意識不清，而另外3位則意識清楚，已緊急送往醫院搶救，詳細起火原因仍有待釐清。
新北市淡水區今(19日)晚發生火警，淡海路一處民宅發生火警，消防局獲報後趕抵現場灌救，初步判斷造成8人受困，目前4人救出時無生命徵象，詳細起火原因有待釐清。
新北市消防局今晚11時13分獲報，淡水區淡海路一處民宅發生火警，一度造成8人受困，警消趕抵現場後陸續將人救出，造成包含1名男童在內的4人無生命徵象，1人意識不清，而另外3位則意識清楚，已緊急送往醫院搶救，詳細起火原因仍有待釐清。
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