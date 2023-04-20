黑羽麻璃央（左）和導演山口健人搭機抵達台灣。（希望行銷提供）

由《餘命10年》藤井道人監製企劃，日劇《Avalanche雪崩》山口健人執導的電影《離不開你的依賴》，由黑羽麻璃央、穗志萌香、松井玲奈主演。導演山口健人及黑羽麻璃央今（19日）來台宣傳，搭機抵達松山機場時，看到數十位粉絲準備了花束、卡片及手牌熱烈歡迎兩位影人，2人都感到非常驚喜及驚訝，黑羽麻璃央說：「日本還是春天，沒想到台灣已經是夏天，機場粉絲很熱情，很期待跟台灣的大家見面。」

首映見面會近200張門票開賣10分鐘即秒殺，也讓他們非常開心，黑雨麻璃央表示：「很高興很多人對這部作品有興趣。自己演出的作品可以在海外上映很難得，疫情期間沒辦法出國，這次是久違的台灣，之前都是以日本國內活動為主，可以在台灣上映，讓台灣的影迷、粉絲看到自己的作品，請大家務必來看。」導演山口健人則笑說：「這部不是華麗、炫目的作品，描寫的是普通的日本年輕人的生活，但相信台灣的大家一定也能從中有共鳴。請來看看黑羽很沒用的樣子。」黑羽麻璃央也笑著接話：「沒錯，沒用的樣子海外登場！」

這次來台灣，2人也對台灣美食充滿期待，但意外的是，黑羽麻璃央最想念的食物居然是「吉野家的豬肉丼」，黑羽麻璃央說：「上次在台灣拍戲時一直吃，很好吃，是回憶中的味道，還有珍珠奶茶也很懷念。」而導演山口健人表示自己想挑戰看看臭豆腐，雖然這次快閃宣傳，但黑羽還是希望能抽空去夜市走走，「夜市是日本沒有的氣氛，上次拍戲殺青大家一起去，慶功宴喝醉去的，很嗨！另外其實也很想再去九份，有去過但時間不夠，一直很想好好再去走走。」導演山口健人想要趁空檔好好在街上感受台灣人真實的生活、建築物、道路，「台灣的電影很棒，很期待看到實際拍出那些電影的城市。」

今晚首映會，黑羽麻璃央一出場便用中文「你好」向影迷打招呼，近200名影迷尖叫聲不斷，黑羽：「今天雨非常大，但還是有這麼多人來，非常感動！」也有許多影迷準備了花束、禮物、卡片請片商轉交，對於台灣粉絲的熱情，他們都非常驚喜與驚訝，映後也特別留下來在場外簽名，與影迷互動，親切的舉動讓影迷非常開心，2人也紛紛表示希望很快能再有新作品再訪台灣。電影將於4月28日正式在台上映。