導演詹姆斯岡恩（左起）、龐克萊門捷夫、凱倫吉蘭、克里斯普瑞特近日赴韓宣傳《星際異攻隊3》。（迪士尼提供）

漫威電影《星際異攻隊3》要迎來這支銀河護衛隊的最終章，在導演詹姆斯岡恩、克里斯普瑞特、柔伊莎達娜等人全員回歸完成最後使命前，還是利用了拯救火箭浣熊的故事，讓粉絲掬一把虐心之淚。導演詹姆斯岡恩在拍完該片後，也將從漫威宇宙畢業，他在接受美媒訪問時，透露了最終章的主旨：「如果說《星際異攻隊1＆2》講的是關於父母親，那麼《星際異攻隊3》就是他們自己的故事，也是更自我的故事。」

《星際異攻隊3》劇情從隊員正準備在無名星球安頓下來展開，但不久他們的生活節奏就被火箭浣熊打破，為了拯救火箭的生命，星爵彼得奎爾再次召集他的團隊執行一項危險任務，一旦任務失敗，整個異攻隊也可能被終結。這群臨時湊和、還曾是宇宙惡棍的太空守護者，既無組識又沒紀律，但在歷經了幾次南征北討，他們的心理素質已強大到萬夫莫敵，第3集中，可以見到星爵、葛摩菈、毀滅者德克斯、格魯特、火箭、涅布拉和螳螂女這些角色，堅強地各自奔向自己最後的命運。

導演詹姆斯岡恩也有自己的任務，就是為他最鍾愛的火箭浣熊創造出更完整的故事和背景，他強調火箭是漫威宇宙最悲慘的角色，他愛諷刺、機智、貪婪，同時卻也擁有溫暖的心，讓火箭深受各年齡層粉絲的喜愛，「但他其實是以一種可怕的方式被創造出來，而我需要完成這部電影的原因，就是要把他的故事說完。」他進一步解釋，「火箭的孤獨是異攻隊的共同點，他們都是局外人，也沒有真正的歸屬感，但是火箭驅動了更多的感情層面，角色之間牢不可破的自我開始有了裂縫，所以他們學會了彼此相愛」。

（來源／MarvelTW YouTube）

電影交待了浣熊的悲慘起源，同時也是《星際異攻隊》大部份角色的畢業作品，扮演德克斯毀滅者的戴夫巴帝斯塔表示，他為《星際異攻隊》、《復仇者聯盟》等片演了七次「毀滅者」，「我把德克斯和我的職業摔跤生涯連結在一起，既然已經結束了，我永遠不會玷污這個角色，給我再多的錢都不會」。克里斯普瑞特掛保證：「《星際異攻隊3》是原始小組最完美的告別作品，這個系列收尾超級精彩，這也只有詹姆斯岡恩才做得到。」該片將於5月3日搶先全美在台上映。