餐酒搭配，享受美食與微醺的愉悅加乘，是餐酒館最迷人之處。家常台味滿溢，又平易近人的高雄餐酒館，讓人可以輕鬆自在地大啖美餐美酒、閒話家常，盡情沉浸在微醺的港都夜色中。

老市場裡的常民餐酒吧

坐落在翻新後的鹽埕第一公有市場，來到「空腹虫大酒家」，一邊聽著〈夜來香〉的旋律，一邊揭開老市場的夜幕序曲。同為七年級生的江明峯和李祖源攜手新創，「空腹虫大酒家」將調酒結合在地食材料理與經典台式小吃，帶來市場的日常況味。

自製手工茶魚丸（右）紮實口感透著淡雅茶香，「港都微風」（左）則以龍舌蘭與烏梅汁呈現臺式傳統飲品與調酒的另類結合。(攝影/Carter)

辣炒饅頭由客家小炒延伸變化而來，以「婁記饅頭」取代豆干，與豬五花、蒜苗快炒，創意滿分。(攝影/Carter)

負責料理操刀的江明峯以創意詮釋下酒菜，比如人氣招牌的「包葉仔」，以包檳榔的荖葉搭配的豬肉串，或從市場取材延伸而來的老菜新吃，像是用「婁記饅頭」取代客家小炒的豆干，還有「山壹旗魚食製所」的魚漿與市場的豬肉加入茶葉手工捏製成的茶魚丸，細細品嚐令人驚喜的美味，同時傳遞老市場濃濃的人情味。

擅長創意料理的江明峯（左）與調酒師出身的李祖源（右）一拍即合。(攝影/Carter)

調酒師李祖源爬梳60、70年前的鹽埕生活樣態，以調酒重現時代的氛圍，1960年代禁歌「鹽埕區長」以紹興酒與酸梅的組合，重溫過去精彩的酒家文化，「老鹽埕」、「冬瓜碼頭」把鹽埕區老字號臘腸、冬瓜茶入酒，以威士忌為基底巧妙結合，對他們而言，這並非復古懷舊，而是透過當代語彙，以創意把過去最好的時代拼湊出來。

空腹虫大酒家總共有8席座位，別具市場常民風格特色。(攝影/Carter)

• 空腹虫大酒家

地址：高雄市鹽埕區瀨南街141之7號

時間：週四至週日17：00～20：30，週一至週三公休

IG：空腹虫大酒家

中西混搭 玩出文化餐酒新高度

搭乘輕軌到駁二大義站（C12），徒步走過大港橋，來到高雄港棧庫群「大港倉410」的打水灣酒樓Bistro Club 1883。港灣視野與舊倉庫建築的工業風格，由知名酒吧「BarCode」和高雄老字號「古家海鮮餐廳」聯手打造，以餐酒跨越百年歷史洪流，重新演繹高雄人文篇章。

打水灣酒樓利用碼頭舊倉庫，並以臺灣辰野派式樣建築為概念，營造出既復古又現代的華洋風格內部空間。(攝影/Carter)

在酒吧行業資歷深厚的Yuto，爬梳調酒歷史資料發現，大清帝國時期曾擔任打狗關代理稅務司的司登得先生，在其生前的住所中，有著許多酒品食材等舶來品，當時碼頭也已出現英倫文化中設有閱覽室、酒吧、撞球間的Club，讓人對於當年商貿雲集的港埠，與失落的《打水灣》舊名，產生許多想像空間。

客家煙花女海鮮粄條為經典義大利麵創意延伸，以臺灣粄條取代義大利麵，搭配港口海鮮，番茄、橄欖和酸豆，口味道地。旁為以琴酒為基底，鋪陳草莓香料氣息的限定系列「草莓青花椒」。(攝影/Carter)

高雄海鮮豐饒，傳統刈包搭配軟殼蟹的創意組合更顯澎湃。(攝影/Carter)

文化衝擊具體表現在打水灣酒樓的餐酒裡，中西混搭拼盤組合創造截然不同的詮釋手法，如經典義大利麵煙花女以客家粄條取代，刈包裡搭配的是軟殼蟹；而為了呈現大航海時代的時空背景精髓，在創意咖啡與佐餐酒，更將香料素材如青花椒、九層塔、薑、山葵、印度咖哩等等，運用的出神入化，玩出餐酒新高度。

打水灣酒樓未來也將集結全臺專業調酒師、侍酒師、咖啡師、茶師來一同玩味。(攝影/Carter)

• 打水灣酒樓 Bistro Club 1883

地址：高雄市鼓山區蓬萊路6-6號 （大港倉倉八）

電話：0975-900-081

FB：打水灣酒樓 Bistro Club 1883

老宅餐酒館 像在家輕鬆自在

鄰近輕軌光榮碼頭站（C10）的庶民廚房，13年前在餐酒館文化尚未時興時，就素有名氣。「我們其實比較像一個在市中心的村落，很接地氣，村民就是來自各行各業的朋友，有時候就會巧遇即興的樂手演出。」庶民廚房主理人葉荏蓉把自家老宅改造為餐館酒，混搭著地中海風格的建築造景，與迷人的港都風情分外契合。

融合地中海建築風格的老洋樓，喝洋酒的氛圍更到位。(攝影/Carter)

談起下酒菜，葉荏蓉反而更喜歡聊酒、喝酒，她本身也收藏酒，連杯子的容器也很講究，紅酒、白酒、威士忌、白蘭地、勃根地酒…等，香氣口感各有不同，甚至在二樓打造一間頗具規模的專業葡萄酒酒窖，收藏數十個國家葡萄酒。

庶民廚房二樓特別規劃專業葡萄酒酒窖。(攝影/Carter)

下酒菜海鮮煎餅，吃了會唰嘴。(攝影/Carter)

庶民廚房料理起初菜色多為關東煮、燒烤、台式家常菜，有趣的是，因開店以來有來自澳門、香港、日本多地的主廚打理菜色，逐漸演變成粵菜、日料、泰式料理經典款無國界混搭特色，有道地粵菜口味的霸王雞爪、老滷雙拼、廣式炒河粉，也有來自魚市場在地尚青的海鮮。老客人必點的炸黑輪、烤香腸更是生啤酒最佳良伴。吹吹海風，喝葡萄酒，在庶民廚房像在家一樣輕鬆自在。

炸黑輪，滿滿的彈牙鮮味，連知名藝人浩角翔起都讚不絕口。(攝影/Carter)

• 庶民廚房

地址：高雄市苓雅區英雄路7號

電話：（07）215-5660

時間：16：00～22：30，週二店休

FB：庶民廚房

本文作者：陳婷芳

(本文摘自《高雄畫刊》2023/04)